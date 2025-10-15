В их картинах - и боль, и счастье - во Дворце Независимости открылась выставка "Новые горизонты"

15 октября во Дворце Независимости открылась одна из самых пронзительных выставок. Теперь наряду с работами именитых художников, подарками от лидеров разных стран во дворце - картины людей с ограниченными возможностями. Ребята из Солигорска свои полотна представили лично.

Что вы знаете о силе искусства? Когда есть страх белого листа, и даже взять кисть в руку? Когда не можешь рассказать, что внутри, потому что реально тяжело говорить, ну… или просто не можешь. Сегодня во Дворце Независимости художники сложной судьбы. У них разные истории, разные болезни-преграды на пути. Они все взрослые люди! И после такой премьеры, говорят, состоявшиеся. Хотя, конечно, их лучшие работы наверняка еще впереди. До этого они выставлялись только у себя, в Солигорске: в музее, в храме Рождества Христова и в храме Матроны Московской.

"Это, конечно, исключительно мое воображение сработало, потому что мы работали год. Картина приносит счастье и тепло в каждый дом", - сказал парень.

"Я сама даже увлеклась, она вот делает картины. А я оформляю", - сказала мама девушки.

В их картинах - и боль, и счастье. Для них искусство теперь и главная слабость, и в них - их сила!

"Мы так рады, что сюда приехали. Вы просто не представляете. Мы просто благодарны нашему Президенту за это. Что организацию делает для наших деток вот такое вот все, что не забывают", - поделилась эмоциями женщина.

Во Дворце Независимости всегда есть место искусству, талантливым землякам и их чувственным работам. Здесь постоянно выставляются белорусские авторы. Бывают тематические экспозиции. В этот раз тоже был конкурс. Не знали, где чьи работы. Выбирали из мини-копий. Но уже по ним чувствовалась душа. Картины ребят из Солигорска покорили.

Ольга Болбас, педагог-волонтер Солигорской детской художественной школы искусств:

"Они очень добрые, отзывчивые и любящие. Они с таким добрым сердцем! Как я говорю, сердце небесное. Они как ангелы".

История их пути в искусство началась 6 лет назад, когда в отделение социальной реабилитации инвалидов Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения пришли волонтеры-художники. Они учили на холстах изображать жизнь: цветы, пейзажи, домашних питомцев, христианские святыни. Чуть нарушим хронологию - для них сегодня и знакомство с залами Дворца Незаивисмости, где было невозможно пройти мимо коллеги. Игорь - художник и фотограф. Сотни снимков за сегодня. Фотоотчет обещает на сайте учреждения. Что в его картинах?

"Я инвалид с детства. Проживаю я с мамой. Отец с братом погибли в ДТП в 2018 году. Не так давно", - рассказал участник выставки, художник Игорь Лис.

Это неделя в Беларуси - родительской любви. От Дня матери до Дня отца, 21 октября. Сегодня во Дворце Независимости молодые художники - в основном с близкими. Мама Игоря обязательно увидит сына по телевизору!

Игорь Лис, художник:

"Мама, будь здорова, не болей! Она сейчас в госпитале находится в Боровлянах. К сожалению, не поехала со мной, потому что находится в больнице".

Мама будет гордиться сыном! Абсолютно все работы - с душой. Но не зная историю, не будучи знакомой с Игорем, именно его работа откликнулась Наталье Эйсмонт. Цветы мальвы - подарок лично пресс-секретарю Президента, Президенту и подарок Дворцу Независимости - храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Вы сами видите, у многих очень тяжелые ситуации в семьях. Большинство из них воспитывает одна мама. Многие из них теряли и теряют родных. Была сегодня девочка, которая на прошлой неделе потеряла маму. И очень тяжело и глубоко это переживает. Есть ребята, у которых болеют родственники. У них у всех, кроме основного заболевания, еще очень много сопутствующих. Узнав все это, мы, конечно просто не сомневались, что судьба привела нас и познакомила с этим центром. Они должны быть во Дворце Независимости. Они должны показать здесь всем тем, кто находится в такой же ситуации, как они, что все возможно".

От Президента центру - тоже подарки. То, о чем просили. Сертификаты для получения интерактивной доски и уже для развлечения - умная колонка.

Прогуливаясь по залам Дворца Независимости, они то и дело будут говорить: "Я видел это по телевизору!" Теперь наверняка заменят на: "А я там был!" И один из них, Артем, даже стал согидом. В конце так вдохновился, что даже запел!

И вот еще одна премьера! Художникам показали батлейку. Год она ждала своего часа. Творение рук Витебского госуниверситета. В сентябре 2024-го ею удивляли Президента, а потом подарили. Дебютировали как актеры ОО "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла".

