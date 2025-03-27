В каком случае ваш автомобиль могут эвакуировать как автохлам

Порядок и чистота на белорусских улицах - это бренд страны, который каждый гражданин может сам поддерживать. Вот только старые автомобили во дворах явно не вписываются в идеальную картину. Что с такими делают, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Никто просто так не может забрать чужой автомобиль, даже если он не сдвигается с места несколько лет. Сначала специалисты, которые проводят эвакуацию, должны узнать, кому принадлежит машина. Затем сделать запрос в "Белхтехосмотр", который сообщит, когда авто проходило ТО в последний раз. Это чаще всего и становится доказательством, что транспортное средство не только в плохом техническом состоянии, но и никуда не ездило длительное время.

И, конечно, внешний вид авто: спущенные и вросшие в асфальт колеса, разбитые стекла и фары, ржавчина - это один из критериев, что транспортное средство является бесхозным автохламом.

Ольга Белесова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004ac5c3-2f57-48c4-90e6-bb496459fb47/conversions/8721e7b3-b2b5-4781-b420-e15fe539ebf5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004ac5c3-2f57-48c4-90e6-bb496459fb47/conversions/8721e7b3-b2b5-4781-b420-e15fe539ebf5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004ac5c3-2f57-48c4-90e6-bb496459fb47/conversions/8721e7b3-b2b5-4781-b420-e15fe539ebf5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004ac5c3-2f57-48c4-90e6-bb496459fb47/conversions/8721e7b3-b2b5-4781-b420-e15fe539ebf5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Белесова, главный специалист администрации Московского района г. Минска:

"И уже после этого, когда собственник установлен, ему направляется извещение, в котором предписывается в течение 30 календарных дней с момента его получения принять меры по приведению авто в надлежащее состояние либо его перемещению на охраняемую стоянку. Если собственник не предпринял меры, автомобиль принудительно перемещается на охраняемую стоянку администрации Московского района".

После этого собственнику направляется уведомление о том, что его машина будет находиться на штрафстоянке три месяца. За это время человек может забрать машину, оплатив работу эвакуатора. Сегодня это 180 рублей. Помимо этого, раскошелиться придется и на штрафстоянку. Как правило, ее стоимость 1-1,5 белорусских рубля за сутки.

"Проблема с автохламом в Московском районе актуальна, как, думаю, и в любом другом районе города. За текущий период 2025 года выявлено более 100 автомобилей на территории района. 10 из них утилизированы из-за непринятия собственниками мер. В этих случаях было вынесено решение суда о признании транспортного средства бесхозным", - обозначила Ольга Белесова.

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Почти 90 % эвакуированных автомобилей владельцы возвращают, а оставшиеся 10 % после решения суда утилизируются. Весь процесс может занимать от трех месяцев до полугода, а в некоторых случаях это и вовсе невозможно сделать.

При этом владелец утилизированного автохлама обязан возместить затраты, связанные с перемещением авто на штрафстоянку и ее хранением. Если не добровольно, то в судебном порядке.

Бывают случаи, когда у автомобиля нет регистрационных знаков, а значит выяснить, кто владелец, невозможно. Вскрывать машину специалисты не имеют права, поскольку на это нужно специальное предписание. Получается, что нет владельца и некому отправить извещение, а значит и эвакуировать автомобиль невозможно.