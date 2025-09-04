В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу, ответили в комитете по образованию

Для родителей всегда сложным является вопрос, когда лучше отдавать ребенка в школу: в 6 или 7 лет? Как понять, что он уже готов сесть за парту, объяснила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова в "Актуальном интервью".

Специалист уточнила, что сегодня по законодательству детей в школу можно отдать даже в 5 лет. "Не важно, ребенку 5, 6 или 7 лет, мы говорим всегда одно: родитель должен посмотреть на своего ребенка, сам либо при помощи специалистов определить готовность", - сказала она.

При этом, обратила внимание Ольга Смирнова, под готовностью не понимается умение читать, считать и писать, ведь многих детей учат этому до школы. В данном случае речь идет о психологической и физиологической готовности, поскольку обучение в 1-м классе уже является упорядоченной учебной деятельностью (урок - перемена, урок - перемена), где происходит уменьшение игровой деятельности. "То есть надо смотреть, насколько ребенок усидчив, насколько он сможет выдержать такой ритм", - добавила она.

Чтобы адаптация к школе прошла максимально мягко, специалисты советуют исключить стресс. Как правило, дети ожидают от 1 сентября праздника, и каждая школа Беларуси всегда готова его создать.

"Отметок у первоклассников уже давно нет, и мысли о том, чтобы в ближайшее время вернуть отметочную систему в первый класс, нет. Все связано с эмоциональной чуткостью, даже где-то ранимостью детской души, поэтому мы не оцениваем результаты детей", - пояснила эксперт.