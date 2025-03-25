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В какую сумму оценивается ущерб, нанесенный Беларуси оккупационным периодом в годы ВОВ
Расследование преступлений нацистов в Беларуси выявило значительное увеличение числа уничтоженных населенных пунктов и лагерей смерти. Также поднимается вопрос о возвращении культурных ценностей, которые были вывезены нацистами на территорию Германии или в страны Западной Европы.
Какие есть подвижки в этом вопросе и в какую сумму оценивается ущерб, нанесенный Беларуси оккупационным периодом нацистской Германии, рассказал заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в проекте "Актуальное интервью".
"В этом вопросе мы, скажем так, в начале пути. Действительно, мы стараемся восполнить этот ущерб, который был причинен в годы войны. Сейчас создана комиссия по установлению, возвращению и включению в научный и культурный оборот похищенных ценностей. Нам нужно прежде всего изучить весь этот список, потому что нет единого мнения. По данным Министерства культуры, значится 701 утраченная культурная ценность. По результатам заседания комиссии, которая состоялась в сентябре 2024 года, мы оперируем цифрой 7 тыс. А только лишь по реестрам Национального исторического музея утрачено 60 тыс. ценностей в результате вывоза в период Отечественной войны. То есть, конечно, эти все цифры не подлежат механическому сложению, но я уверен, что мы можем говорить о десятках тысяч вывезенных ценностей, поэтому нам прежде всего нужно установить их точное количество, местонахождение и потом предпринимать действия, направленные на их возврат", - отметил Алексей Стук.
По словам заместителя Генерального прокурора Беларуси, в привязке к золоту, ущерб, нанесенный за годы оккупации, равен 43,5 тыс. т золота. В долларовом эквиваленте это 2,35 трлн долларов.
"Однако мы не можем подсчитать его точно, потому что и до настоящего времени есть такое понятие эхо войны - траты на разминирование, на нейтрализацию боеприпасов. Кроме того, в настоящее время для рассмотрения комиссией представлены дополнительные сведения о некоторых разрушенных промышленных предприятиях, населенных пунктах, что повлечет увеличение этого ущерба. С продолжением расследования уголовного дела, окончание которого невозможно определить, эта сумма будет только расти", - подчеркнул Алексей Стук.