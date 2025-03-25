В какую сумму оценивается ущерб, нанесенный Беларуси оккупационным периодом в годы ВОВ

"В этом вопросе мы, скажем так, в начале пути. Действительно, мы стараемся восполнить этот ущерб, который был причинен в годы войны. Сейчас создана комиссия по установлению, возвращению и включению в научный и культурный оборот похищенных ценностей. Нам нужно прежде всего изучить весь этот список, потому что нет единого мнения. По данным Министерства культуры, значится 701 утраченная культурная ценность. По результатам заседания комиссии, которая состоялась в сентябре 2024 года, мы оперируем цифрой 7 тыс. А только лишь по реестрам Национального исторического музея утрачено 60 тыс. ценностей в результате вывоза в период Отечественной войны. То есть, конечно, эти все цифры не подлежат механическому сложению, но я уверен, что мы можем говорить о десятках тысяч вывезенных ценностей, поэтому нам прежде всего нужно установить их точное количество, местонахождение и потом предпринимать действия, направленные на их возврат", - отметил Алексей Стук.