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В ходе расследования уголовного дела преступлений нацистов выявлены новые цифры - рассказываем какие
В Беларуси идет расследование уголовного дела об уничтожении населенных пунктов во время Великой Отечественной войны. На момент возбуждения уголовного дела говорили о том, что на оккупированной территории нашей страны было уничтожено более 9 тыс. населенных пунктов. Сейчас цифра значительно увеличилась.
Главные цифры назвал заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в проекте "Актуальное интервью".
Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси:
"Касаемо уничтоженных населенных пунктов, к тем известным 9 тыс. добавились еще 3 тыс. в ходе расследования. То есть в настоящее время известно о более чем 12,3 тыс. уничтоженных населенных пунктов. Судьбу Хатыни повторили 288 деревень, до этого значилось 186. Каратели уничтожали населенные пункты жестоким образом. Для этого было достаточно узнать, что в какой-либо семье мужчина ушел в партизаны, или партизаны при каком-то боестолкновении выдвинулись в сторону той или иной деревни, или переночевали в этой деревне. Этого было достаточно, чтобы уничтожить деревню вместе с населением".
Также по данным возросло и количество карательных операций. До момента возбуждения уголовного дела в официальной статистике значилось 140 карательных операций на территории Республики Беларусь. Сейчас установлено 187. "Это были не разовые, а систематические, целенаправленные карательные операции. Прежде всего, они были направлены на устрашение населения. Если кого-то заподозрили в помощи партизанам, или чьи-то родственники ушли в лес, значит, эти люди подлежали уничтожению. Причем уничтожение это происходило самым жестоким образом. Как правило, члены деревни запирались в сарае, иногда в церкви и сжигались вместе с постройкой", - рассказал заместитель Генерального прокурора Беларуси.
В Беларуси было огромное количество лагерей смерти, концлагерей. Индекс этого показателя в ходе расследования также серьезно вырос. Сейчас известно о 570 мест принудительного содержания мирного населения и военнопленных. Около 100 новых мест установлено в ходе расследования уголовного дела.
Алексей Стук привел в пример недавно установленные места содержания. "Клястицы Россонского района - место принудительного содержания в небольшом помещении бывшей хлебопекарни для военнопленных и мирного населения. Там удерживали около 7 тыс. человек, почти половина их них погибла из-за невыносимых условий содержания. Деревня Копцевичи Петриковского района - место содержания несовершеннолетних, даже малолетних, которых либо продавали в Германию за незначительную сумму, либо они являлись донорами для забора крови для раненых солдат вермахта", - привел данные заместитель Генерального прокурора Беларуси.
За годы войны в Беларуси погиб каждый третий житель, всего это около 3 млн человек, еще около 380 тыс. человек были угнаны в Германию и только немногие смогли вернуться на родину после победы.