В кинотеатре "Победа" состоялся закрытый показ фильма "Каруза"

В кинотеатре "Победа" состоялась премьера художественного фильма "Каруза".

В центре картины находится пес, который спасает целые семьи в ужасные дни блокады Ленинграда. "Каруза" - режиссерский дебют Ивана Харатьяна. Актерский состав звездный - это Александр Балуев, Иван Колесников, Дмитрий Харатьян и другие. Съемки проекта проходили в Минске и Санкт-Петербурге. Премьера стала итогом совместной работы двух стран - Беларуси и России.

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Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

"Белорусский зритель первым увидит эту большую премьеру нашего режиссера из династии Харатьян. Это первая проба пера на святую тему в Беларуси".

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Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Харатьян отметил, что все справились с поставленной задачей на высоком и достойном уровне.