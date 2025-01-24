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В "Клубе редакторов" эксперты обсудили высказывания западных политиков о выборах в Беларуси

На каком фоне белорусы подходят к основному дню электоральной кампании, обсуждают в "Клубе редакторов".

В новом выпуске эксперты проанализируют заявления западных политиков, которые уже сделали свои выводы, не дожидаясь результатов. Как следует относиться к таким резолюциям и почему над ними уже смеются по всему миру?

А также эксперты поговорят о знаке качества белорусской экономики. На каком уровне находится сегодня отечественное производство?

Смотрите "Клуб редакторов" 25 января в вечернем эфире на "Беларусь 1".

Клуб Редакторов