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В "Клубе редакторов" обсудили, как сохранить и передать будущим поколениям память о Победе
Память о Победе - часть национальной идеи белорусов. Сохранить ее и передать будущим поколениям - задача номер один.
Как ее решить, на неделе обсуждали в Волгограде на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Как это выглядело изнутри, что говорили лидеры с трибуны и гости в кулуарах? Впечатления участников в новом выпуске "Клуба редакторов".
А также сколько в мире памятников нацистам и почему на них так мало обращают внимания? "Карту позора" нашей планеты продемонстрируем в "Клубе редакторов". Новый выпуск смотрите 2 мая сразу после "Панорамы".