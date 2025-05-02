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В "Клубе редакторов" обсудили, как сохранить и передать будущим поколениям память о Победе

Память о Победе - часть национальной идеи белорусов. Сохранить ее и передать будущим поколениям - задача номер один.

Как ее решить, на неделе обсуждали в Волгограде на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Как это выглядело изнутри, что говорили лидеры с трибуны и гости в кулуарах? Впечатления участников в новом выпуске "Клуба редакторов".

Клуб редакторов | Форум в Волгограде раскрывает детали | Память о Победе | Корни евронацизма

А также сколько в мире памятников нацистам и почему на них так мало обращают внимания? "Карту позора" нашей планеты продемонстрируем в "Клубе редакторов". Новый выпуск смотрите 2 мая сразу после "Панорамы".

Клуб редакторов