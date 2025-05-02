В "Клубе редакторов" обсудили, как сохранить и передать будущим поколениям память о Победе

Память о Победе - часть национальной идеи белорусов. Сохранить ее и передать будущим поколениям - задача номер один.

Как ее решить, на неделе обсуждали в Волгограде на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Как это выглядело изнутри, что говорили лидеры с трибуны и гости в кулуарах? Впечатления участников в новом выпуске "Клуба редакторов".