В лагерях идет активная подготовка к оздоровительной кампании - 2025

Совсем скоро стартует сезон отдыха и оздоровления школьников. В загородных лагерях еще с зимы идет активная подготовка.

Завершают ремонт жилых корпусов, обновляют спортивную инфраструктуру и занимаются благоустройством территории. В лесном массиве только Минской области 24 здравницы с круглосуточным пребыванием совсем скоро откроют двери для первой смены.

В Борисовском районе в лагере "Строитель" появятся новые инсталляции и фотозоны, композиции из цветов и декоративных растений. Первая смена здесь стартует 13 июня. 240 ребят - уже с путевками в увлекательное и активное лето.

Ирина Евсеева, начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Летняя оздоровительная кампания 2025 года в Минской области пройдет в рамках республиканской акции "Лето - детям!". В Минской области в летний период будет функционировать около 1 тыс. воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей. 24 стационарных лагеря круглосуточного пребывания будут работать в 4-5 смен продолжительностью не менее 15 дней".