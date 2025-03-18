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В Ленинградской области разбился вертолет Ми-28
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Вертолет Ми-28 потерпел крушение над территорией Ленинградской области, экипаж погиб. Как сообщили в Минобороны России, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа.
"18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб", - сказали в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, "полет выполнялся без боекомплекта". "На месте происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил", - добавили в МО РФ.