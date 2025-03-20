В мемориальном комплексе "Тростенец" почтили память жертв геноцида белорусского народа

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников концлагерей.

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе "Тростенец". Цветы к монументу "Врата памяти" возложили парламентарии, молодежь из минских вузов, руководство города и бывшие узники концлагерей.

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Тростенец является одним из крупнейших в Европе лагерей смерти. По официальным данным, здесь погибли более 206 тыс. человек. В ходе расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны Генпрокуратурой установлено, что фактически в этом месте были уничтожены свыше 500 тыс. узников. Сегодня в этом скорбном месте легко понять, какой ценой досталась Великая Победа и как важно сохранять мир на белорусской земле.

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Инесса Кулаго, бывшая малолетняя узница концлагеря:

"Молодежь должна знать, какой была эта кровавая война, как издевались фашисты над нашим народом. Я была 3-летним ребенком, когда в 1943 году меня вместе с мамой и маленькой сестрой угнали в Германию".

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы четко понимаем, что память не должна потеряться. Мы живем памятью – сегодня это государство показывает всеми возможными методами. Мы идем вперед, но помним тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу".

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