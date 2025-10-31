3.70 BYN
В Минлесхозе Беларуси подвели итоги акции "Дай лесу новае жыццё!"
В Беларуси на протяжении практически трех недель добровольцы в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" высаживали сосны, ели, дубы, березы. Вклад внесли и молодежь, и старшее поколение - независимо от статуса и должности.
31 октября завершали осенний сезон - 2025 сотрудники Минлесхоза и посольства Индии в Беларуси.
Андрей Карась, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси:
"Участие в акции за эти 20 дней приняло порядка 53,5 тыс. человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов, общественные объединения, трудовые коллективы. Высадили мы порядка 18 млн деревьев, создали около 1600 га лесных культур и провели дополнение на участках общей площадью около 5 тыс. га. То есть это очень серьезный объем. Мы на осень по лесхозам ставили задачу посадить саженцы на 3 тыс. га, то есть больше половины запланированного было выполнено в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!".
Марафоны по восстановлению белорусских лесов проходят уже около 20 лет.