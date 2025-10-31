В Минлесхозе Беларуси подвели итоги акции "Дай лесу новае жыццё!"

"Участие в акции за эти 20 дней приняло порядка 53,5 тыс. человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов, общественные объединения, трудовые коллективы. Высадили мы порядка 18 млн деревьев, создали около 1600 га лесных культур и провели дополнение на участках общей площадью около 5 тыс. га. То есть это очень серьезный объем. Мы на осень по лесхозам ставили задачу посадить саженцы на 3 тыс. га, то есть больше половины запланированного было выполнено в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!".