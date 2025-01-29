В Минобразования рассказали, кто в 2025 году сможет сдавать ЦТ по новому предмету

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Выпускники 14 экспериментальных классов школ Беларуси в 2025 году смогут сдавать централизованное тестирование по учебному предмету "История Беларуси в контексте всемирной истории". Это предусмотрено Постановлением Совмина № 41 от 24 января, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
"С 2025 года выпускникам 14 экспериментальных классов учреждений общего среднего образования предоставлено право сдавать централизованное тестирование по учебному предмету "История Беларуси в контексте всемирной истории". Данное положение дополнено такой возможностью. С 2026 года выпускники всех школ страны получат такое право", - рассказала корреспонденту БЕЛТА консультант управления высшего образования - главного управление профессионального образования Министерства образования Наталья Житникова.
Также документ уточняет категории абитуриентов, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании. "А именно исключается термин "увольнение в запас" в связи с изменениями в правовые акты, регламентирующие порядок прохождения службы в военизированных организациях", - добавила представитель образовательного ведомства.