3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
В Минобре Беларуси определили график школьных каникул в 2025/2026 учебном году
Стали известны даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году. График определен письмом Министерства образования, которое размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Документом определено, что осенние каникулы продлятся 8 дней - с 2 ноября по 9 ноября 2025 года включительно. На зимних каникулах школьники отдохнут 14 дней - с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. На весенних каникулах для отдыха отведено 8 дней, пройдут они с 22 марта по 29 марта 2026 года включительно. Самые длинные каникулы - летние - для большинства школьников продлятся 92 дня, пройдут они с 1 июня по 31 августа 2026 года.
Выпускники девятых классов летом смогут отдохнуть в течение 82 дней - с 11 июня по 31 августа 2026 года включительно, а учащиеся восьмых классов кадетских училищ, суворовского училища, специализированных лицеев, учащиеся десятых классов (за исключением учащихся специализированных по спорту классов, вечерних классов, санаторных школ, училищ олимпийского резерва) - 87 дней, их летние каникулы начнутся с 6 июня и продлятся по 31 августа 2026 года включительно.
Для учащихся 1-2-х классов (3-х классов - для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 16 февраля по 22 февраля 2026 года включительно продолжительностью семь дней.
Первая четверть в следующем учебном году в школах начнется традиционно 1 сентября, продлится она по 1 ноября 2025 года. Вторая четверть - с 10 ноября по 24 декабря 2025 года, третья - с 8 января по 21 марта 2026 года, четвертая - с 30 марта по 31 мая 2026 года, а для учащихся 9-х (10-х) - 11-х (12-х) классов - с 30 марта по 25 мая 2026 года.