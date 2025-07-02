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В Минске 12 лет назад торжественно открыли площадь Государственного флага
Автор:Редакция news.by
12 лет назад - 2 июля 2013 года - в центре Минска была торжественно открыта площадь Государственного флага. На 70-метровый флагшток был поднят флаг размером 14х7 м. Место стало знаковым для минчан и гостей белорусской столицы.
Площадь Государственного флага вместе с Дворцом Независимости и выставочным центром "БелЭкспо" стала частью архитектурного ансамбля. Здесь проходят праздничные мероприятия в День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, открываются трудовые семестры, организуются церемонии награждения, офицеры принимают присягу, а юные белорусы получают первые паспорта.