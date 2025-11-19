3.66 BYN
В Минске лучшие молодые специалисты получили награды
Автор:Редакция news.by
19 ноября в Минском дворце культуры Ленинского района чествовали лучших молодых специалистов года в сфере медицины, образования, оказания юридических услуг, в коммунальной сфере, а также зеленого строительства.
Каждый из участников продемонстрировал музыкальный, танцевальный или поэтический номер-визитку.
Церемония стала традиционной. 10 лучших работников были удостоены почетного титула. При этом молодые люди проявили себя в творчестве на сцене и представили свои организации.