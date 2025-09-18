3.65 BYN
В Ленинском районе Минска наградили передовиков производства
В Минске прошло торжественное награждение лучших сотрудников Ленинского района. Администрация отметила как специалистов с большим стажем работы, так и молодых бойцов производственного фронта.
На сцену за заслуженными наградами вышло 50 человек, они каждодневным трудом показывают, что пока едины - мы непобедимы.
Приятный сюрприз прозвучал прямо на подмостках Национального академического театра имени Янки Купалы - показ спектакля "Брама неўміручасці".
Смело можно сказать, что именно Ленинский район - самая "культурная" часть Минска. Здесь постоянную прописку получили Национальный олимпийский стадион "Динамо", Национальный художественный музей, Национальный исторический музей Республики Беларусь, Национальный академический театр имени Янки Купалы и др.