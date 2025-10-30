В Минске обсуждают единый подход к уголовным делам против насилия над малолетними

"Вопрос о соразмерности назначенного наказания в зависимости от обстоятельств дела или возраста, обстоятельств, при которых были совершены данные деяния, тоже будет затронут сегодня на заседании пленума. Мы планируем ориентировать суды прежде всего на то, что наказание при любом развитии событий, при любом преступлении должно быть индивидуализировано, то есть зависеть от всех обстоятельств: возраста, воспитания, условий жизни и других обстоятельств, которые могут существенно уменьшать степень общественной опасности деяния. Но это ни в коем случае не касается тех преступлений, которые имеют серьезные последствия".