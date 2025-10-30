3.71 BYN
В Минске обсуждают единый подход к уголовным делам против насилия над малолетними
В Беларуси количество преступлений против половой неприкосновенности малолетних снижается на протяжении трех последних лет. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного Суда Сергей Кондратьев.
Тем не менее по поручению Президента Верховным Судом была изучена судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях данной категории. В результате выявлен ряд вопросов в применении законодательства, требующих разъяснения на уровне пленума Верховного Суда.
30 октября самые актуальные и противоречивые моменты обсуждались с участием судей. Например, проблемные вопросы при квалификации содеянного.
Сергей Кондратьев, зампредседателя Верховного Суда Беларуси:
"Вопрос о соразмерности назначенного наказания в зависимости от обстоятельств дела или возраста, обстоятельств, при которых были совершены данные деяния, тоже будет затронут сегодня на заседании пленума. Мы планируем ориентировать суды прежде всего на то, что наказание при любом развитии событий, при любом преступлении должно быть индивидуализировано, то есть зависеть от всех обстоятельств: возраста, воспитания, условий жизни и других обстоятельств, которые могут существенно уменьшать степень общественной опасности деяния. Но это ни в коем случае не касается тех преступлений, которые имеют серьезные последствия".
Решение проблемных вопросов в законодательстве поможет вынесению справедливых судебных постановлений.