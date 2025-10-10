В Минске определили зоны платных парковок и озвучили новые тарифы за стоянку.

Так, первая зона охватывает центр города. Здесь парковка обойдется дороже всего: 7 рублей в первый час и 3 рубля - за каждый последующий. Стоянка в пределах первого транспортного кольца обойдется в 2 рубля в час, второго - в 1 рубль.

Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы":

"Центральная часть Минска перенасыщена транспортом. Отсюда возникают вопросы аварийности, пробок и экологии. Поэтому и принимаются соответствующие нормативно-правовые акты, чтобы в городе навести порядок и чтобы появилась доступность спокойно запарковаться в центральной части Минска".