3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
В Минске определили зоны платных парковок
В Минске определили зоны платных парковок и озвучили новые тарифы за стоянку.
Так, первая зона охватывает центр города. Здесь парковка обойдется дороже всего: 7 рублей в первый час и 3 рубля - за каждый последующий. Стоянка в пределах первого транспортного кольца обойдется в 2 рубля в час, второго - в 1 рубль.
Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы":
"Центральная часть Минска перенасыщена транспортом. Отсюда возникают вопросы аварийности, пробок и экологии. Поэтому и принимаются соответствующие нормативно-правовые акты, чтобы в городе навести порядок и чтобы появилась доступность спокойно запарковаться в центральной части Минска".
Бесплатное время стоянки составит 15 минут на любой платной парковке. Не будет взиматься плата и ночью, во второй и третьих зонах с 20:00 до 08:00. За неоплаченную стоянку предусмотрен штраф - одна базовая величина.