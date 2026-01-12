3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Минске организуют более 900 мест сбора новогодних деревьев
Праздники окончены. И главная их "звезда" - елка - превращается из украшения в проблему. Ее посмертная судьба - это не просто вопрос чистоты подъездов, а вопрос экологии.
Тренд на живые деревца обернулся неожиданным вызовом: что делать с этой армадой отживших свое колючих красавиц? Ответ - не на свалку, а в щепу, в компост, а то и обратно в кадку.
Белорусы все чаще отдают предпочтение живым елям
Какую бы главенствующую роль в авангарде праздника не занимала новогодняя елка, ее нарядный век недолог. И если настроение на празднике в вашем доме поднимала искусственная красавица, как ее разрядить и где хранить после - дело личное. Но ведь многие и все чаще отдают предпочтение живому дереву, о чем говорят итоги елочных базаров: реализовано 150 тыс. новогодних красавиц, а также 12 тыс. праздничных букетов и более 7,5 тыс. елок в кадке.
Как утилизировать живое дерево? Здесь ответственность общественная за экологию и окружающих. Поэтому в Беларуси и родилась акция "Елки в щепки", когда дерево идет на переработку и получает вторую жизнь. В 2026 году акция стартует 12 января и продлится целую неделю. Собирают все новогодние деревья, но есть условие.
После праздников новогодние ели, сосны и пихты можно сдать на переработку. Перед этим дерево необходимо очистить от мишуры, украшений и привезти на пункты сбора.
Сдать елки, сосны и пихты можно будет два дня - 18 и 25 января. В Минске организуют более 900 мест сбора. С дворовых территорий деревья заберут отдельные мусоровозы.
К слову, интерес минчан к акции ежегодно растет. Если в 2024 году было собрано почти 9 тыс. т деревьев, то в прошлом - уже около 15 тыс.
Сегодня переработка елей в компост и щепу для дальнейшего использования по назначению - это самый экологичный способ избавления от новогодних красавиц. Многие заблуждаются во мнении, что ель это и так органический материал. Полностью дерево разлагается не менее 30 лет, при этом выделяя огромный объем углекислого газа. Учитывая этот факт, внести свой вклад в улучшение окружающей среды каждому по силам.