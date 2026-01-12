В Минске организуют более 900 мест сбора новогодних деревьев

Праздники окончены. И главная их "звезда" - елка - превращается из украшения в проблему. Ее посмертная судьба - это не просто вопрос чистоты подъездов, а вопрос экологии.

Тренд на живые деревца обернулся неожиданным вызовом: что делать с этой армадой отживших свое колючих красавиц? Ответ - не на свалку, а в щепу, в компост, а то и обратно в кадку.

Белорусы все чаще отдают предпочтение живым елям

Какую бы главенствующую роль в авангарде праздника не занимала новогодняя елка, ее нарядный век недолог. И если настроение на празднике в вашем доме поднимала искусственная красавица, как ее разрядить и где хранить после - дело личное. Но ведь многие и все чаще отдают предпочтение живому дереву, о чем говорят итоги елочных базаров: реализовано 150 тыс. новогодних красавиц, а также 12 тыс. праздничных букетов и более 7,5 тыс. елок в кадке.

Как утилизировать живое дерево? Здесь ответственность общественная за экологию и окружающих. Поэтому в Беларуси и родилась акция "Елки в щепки", когда дерево идет на переработку и получает вторую жизнь. В 2026 году акция стартует 12 января и продлится целую неделю. Собирают все новогодние деревья, но есть условие.

После праздников новогодние ели, сосны и пихты можно сдать на переработку. Перед этим дерево необходимо очистить от мишуры, украшений и привезти на пункты сбора.

Сдать елки, сосны и пихты можно будет два дня - 18 и 25 января. В Минске организуют более 900 мест сбора. С дворовых территорий деревья заберут отдельные мусоровозы.

К слову, интерес минчан к акции ежегодно растет. Если в 2024 году было собрано почти 9 тыс. т деревьев, то в прошлом - уже около 15 тыс.