В Минске появится скульптура белорусского атлета Александра Медведя

"Я думаю, что это будет один в один Александр Медведь, которого мечтали положить на лопатки все жители Земли, но никому не удалось. Он великий! И он достоин самого интересного места в прекрасном городе-герое Минске. Идея в том, чтобы отдать дань великому человеку, который первым покорил три Олимпиады".