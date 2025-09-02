3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
В Минске появится скульптура белорусского атлета Александра Медведя
В Минске появится скульптура в честь легендарного белорусского атлета Александра Медведя. Об этом сообщил в годовщину памяти борца четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Эскиз монумента уже готов: рядом с фигурой спортсмена располагается медвежонок, красноречивый символ - отражение характера борца.
Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:
"Я думаю, что это будет один в один Александр Медведь, которого мечтали положить на лопатки все жители Земли, но никому не удалось. Он великий! И он достоин самого интересного места в прекрасном городе-герое Минске. Идея в том, чтобы отдать дань великому человеку, который первым покорил три Олимпиады".
Александр Медведь ушел из жизни 2 сентября 2024 года. Кумир миллионов, он сделал свое имя бессмертным и ушел непобежденным.