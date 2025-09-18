Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске проходит 38-е заседание совета Международной ассоциации академий наук

Национальная академия наук Беларуси ведет активное международное сотрудничество с организациями и учеными из 85 стран, а с 2017 года НАН и вовсе выполняет функции штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук.

В Минске в эти дни проходит заседание совета, обсуждают уже реализованные научные проекты и перспективные.

Академия наука стала центром притяжения для развития международного сотрудничества. На 38-м заседании совета Международной ассоциации академий наук присутствуют участники из 16 стран мира.

Для участия прибыли руководители и ведущие ученые академий наук, крупнейших научных и исследовательских центров Беларуси, России, нескольких провинций Китая, Вьетнама, Азербайджана, Армении, Кубы, Кыргызской Республики, Узбекистана.

Обсудили уже действующие проекты в сфере медицины, искусственного интеллекта, а также наметили планы на будущее.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Организации обладают огромным научным потенциалом, сейчас основная задача - обеспечить более эффективное взаимодействие, легализацию совместных проектов на благо всех стран, которые входят в ассоциацию. Мы обсуждаем как крупные проекты, которые открывают новые знания в области фундаментальной науки, так и практические задачи в интересах реального сектора экономики".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси

Геннадий Красников, президент Российской академии наук:

"Мы видим, как из многих стран целые делегации приезжают для того, чтобы пообщаться и вместе обсудить насущные проблемы. Наш тандем очень мощно работает по многим направлениям, наверное, нет ни одной области, где бы мы не взаимодействовали".

Геннадий Красников, президент Российской академии наук

Заседание продолжится 19 сентября. В центре внимания научного сообщества вопросы дальнейшего взаимодействия и современной науки, развития Совета молодых ученых.

