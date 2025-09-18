3.65 BYN
В Минске проходит 38-е заседание совета Международной ассоциации академий наук
Национальная академия наук Беларуси ведет активное международное сотрудничество с организациями и учеными из 85 стран, а с 2017 года НАН и вовсе выполняет функции штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук.
В Минске в эти дни проходит заседание совета, обсуждают уже реализованные научные проекты и перспективные.
Академия наука стала центром притяжения для развития международного сотрудничества. На 38-м заседании совета Международной ассоциации академий наук присутствуют участники из 16 стран мира.
Для участия прибыли руководители и ведущие ученые академий наук, крупнейших научных и исследовательских центров Беларуси, России, нескольких провинций Китая, Вьетнама, Азербайджана, Армении, Кубы, Кыргызской Республики, Узбекистана.
Обсудили уже действующие проекты в сфере медицины, искусственного интеллекта, а также наметили планы на будущее.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
"Организации обладают огромным научным потенциалом, сейчас основная задача - обеспечить более эффективное взаимодействие, легализацию совместных проектов на благо всех стран, которые входят в ассоциацию. Мы обсуждаем как крупные проекты, которые открывают новые знания в области фундаментальной науки, так и практические задачи в интересах реального сектора экономики".
Геннадий Красников, президент Российской академии наук:
"Мы видим, как из многих стран целые делегации приезжают для того, чтобы пообщаться и вместе обсудить насущные проблемы. Наш тандем очень мощно работает по многим направлениям, наверное, нет ни одной области, где бы мы не взаимодействовали".
Заседание продолжится 19 сентября. В центре внимания научного сообщества вопросы дальнейшего взаимодействия и современной науки, развития Совета молодых ученых.