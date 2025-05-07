В Минске прошло открытие культового кинотеатра "Москва" после реконструкции

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cfb1da-aaa6-4bd5-a73f-7494d7ad706b/conversions/03ac4e04-485e-4a06-8e51-0981e81f70c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cfb1da-aaa6-4bd5-a73f-7494d7ad706b/conversions/03ac4e04-485e-4a06-8e51-0981e81f70c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cfb1da-aaa6-4bd5-a73f-7494d7ad706b/conversions/03ac4e04-485e-4a06-8e51-0981e81f70c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82cfb1da-aaa6-4bd5-a73f-7494d7ad706b/conversions/03ac4e04-485e-4a06-8e51-0981e81f70c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реконструкция знакового для столицы кинотеатра "Москва" завершилась. Церемония открытия состоялась 7 мая при участии заместителей председателя Мингорисполкома Андрея Стригельского и Александра Черникова, сообщает агентство "Минск-Новости".

К обновлению строения, введенного в эксплуатацию в 1980 году, приступили в 2023-м. Заказчик - УКС Центрального района, генподрядчиком выступил Стройтрест № 1 (СУ-3).

На церемонии открытия также присутствовали почетные гости: помощник Президента - инспектор по Минску Юрий Фролов, министр культуры Руслан Чернецкий глава администрации Центрального района Валерий Вороницкий. Не упустили возможность первыми оценить обновление кинотеатра и горожане. Торжественный момент церемонии - передача ключа, символизирующего возобновление работы знакового для столицы кинотеатра. Торжественный момент церемонии - передача ключа, знаменующего возобновление работы знакового для столицы кинотеатра.

Фото Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/badbca90-0cb0-48d4-b91e-840b220c8347/conversions/af886d12-e8f0-447b-ac49-2bbafcdfb587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/badbca90-0cb0-48d4-b91e-840b220c8347/conversions/af886d12-e8f0-447b-ac49-2bbafcdfb587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/badbca90-0cb0-48d4-b91e-840b220c8347/conversions/af886d12-e8f0-447b-ac49-2bbafcdfb587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/badbca90-0cb0-48d4-b91e-840b220c8347/conversions/af886d12-e8f0-447b-ac49-2bbafcdfb587-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минск-Новости

Кстати, здание возвели по индивидуальному проекту группы архитекторов "Белгоспроекта". Среди них и Виктор Крамаренко. Он также участвовал в реконструкции. Строители, выполнявшие обновление здания, неоднократно подчеркивали его уникальность: во время возведения применялись самые передовые инженерные решения, нередко неординарные. Из-за нестандартной планировки каждый день на площадке был не похож на предыдущий: постоянно возникали новые задачи, приходилось искать оптимальные способы их преодоления. Использовались все возможности, чтобы сохранить аутентичность строения, ведь это кинотеатр с историей, а не новодел. При этом в "Киновидеопрокате" Мингорисполкома отмечали, что также важно сделать "Москву" точкой притяжения для горожан.

Фото Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21be6611-c1ea-4b7b-b97c-28a8d24fe51e/conversions/658a92a4-1249-41ff-bb42-a8ea0a0c5ed6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21be6611-c1ea-4b7b-b97c-28a8d24fe51e/conversions/658a92a4-1249-41ff-bb42-a8ea0a0c5ed6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21be6611-c1ea-4b7b-b97c-28a8d24fe51e/conversions/658a92a4-1249-41ff-bb42-a8ea0a0c5ed6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21be6611-c1ea-4b7b-b97c-28a8d24fe51e/conversions/658a92a4-1249-41ff-bb42-a8ea0a0c5ed6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минск-Новости

Внешний вид строения почти не изменился, фасад восстановили практически в прежнем виде. Само здание обрамили керамогранитом. Специально для кинотеатра профильное минское предприятие разработало новую коллекцию широкоформатной плитки, имитирующей природный мрамор. Старое витражное остекление заменили на энергоэффективное мультимедийное, обновили все светильники. При этом остались нетронутыми 15 медных щитов над уровнем второго этажа, символизирующих республики СССР. Кроме того, заменили кровлю, утеплили стены, "пересобрали" две лестницы, усилили некоторые конструкции, демонтировали практически все внутренние перегородки и технологическое оборудование, смонтировали приточные вытяжные камеры и сантехнику.

Позже гости проследовали в "Москву" на экскурсию. Позже гости проследовали в "Москву" на экскурсию. Территории общего пользования тоже заметно преобразились. Однако не трогали некоторые узнаваемые интерьерные элементы. Например, в вестибюле сохранили поверхности, отделанные мрамором и гранитом, а еще колонны, частично лестницы с перилами, полы и не только. Перед началом работ их укрыли защитными материалами. Оставили без изменений и представляющий историко-культурную ценность витраж "Москва - столица нашей Родины". Восстановили существующие элементы декора из стекла, украшающие коридоры. Некоторые детали для них были изготовлены на заказ.

Фото Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0cbb43a-02a9-455f-9373-3cc9f2106ed1/conversions/01195b68-134f-4982-bd38-ae724f39a26b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0cbb43a-02a9-455f-9373-3cc9f2106ed1/conversions/01195b68-134f-4982-bd38-ae724f39a26b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0cbb43a-02a9-455f-9373-3cc9f2106ed1/conversions/01195b68-134f-4982-bd38-ae724f39a26b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0cbb43a-02a9-455f-9373-3cc9f2106ed1/conversions/01195b68-134f-4982-bd38-ae724f39a26b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минск-Новости