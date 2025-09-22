Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияАрмияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеТранспортТуризмЭкология

В Минске с 30 сентября по 2 октября пройдет II Международный форум по беспилотным аппаратам

С 30 сентября по 2 октября в Белорусском государственном технологическом университете пройдет II Международный форум по беспилотным аппаратам.

Там будет подниматься ряд тем: от практического применения в экономике до вопросов образования, научных исследований, испытаний и сертификации. Особое внимание уделят системам управления, навигации, связи и передачи данных, использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Гостей ждут выставки новейших моделей дронов, экскурсии, мастер-классы и демонстрационные полеты.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

"Планируем пригласить и школьников, учащихся инженерных классов. Планируем широкий показ лабораторий и аудиторий университета, которые специально подготовлены под преподавание новой дисциплины, проведение исследований по этой дисциплине. Планируется участие более 70 различных организаций, институтов, научных центров".

Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения новейших достижений и перспектив в области беспилотных технологий.

Разделы:

Общество

Теги:

БПЛА