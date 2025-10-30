Авдонин: Общество "Знание" - важнейший инструмент в информационной и контрпропагандистской работе

Элита, работающая с кадровым потенциалом страны. В Минске состоялся республиканский съезд общества "Знание". Это общественное объединение - ключевой элемент в идеологическом и патриотическом воспитании населения. За прошедшие 5 лет в копилке мероприятий общества - известнейшие марафоны "Беларусь адзіная", "В режиме правды", а также "Марафон единства". Новым председателем общества избран Алексей Авдонин.

"Общество "Знание" сейчас является важнейшим инструментом в проведении информационной работы, информационно-пропагандистской и контрпропагандистской. Мы видим, как против нас активно работают наши оппоненты, можно даже сказать, враги. Они используют информационное поле, идеологическое поле для того, чтобы уничтожить наши идентификации, забыть нашу историю, переформатировать наши корни, культуру. И как результат, естественно, в этом направлении необходима не только активная работа средств массовой информации, но и живое слово, прямой диалог с аудиторией. Результат - общество "Знание" выполняет эти важнейшие функции".