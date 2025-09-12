3.63 BYN
В Минске стартовал конкурс "Мисс Беларусь - 2025". В финале 24 самые достойные претендентки
В Минске стартовал настоящий марафон красоты. Сегодня девушки из разных уголков Беларуси поборются за заветный титул первой красавицы Синеокой. В финал Национального конкурса "Мисс Беларусь" вышли 24 самые достойные претендентки на корону эталона красоты.
В этом году конкурс вышел в дополненную реальность. Фото конкурсанток подготовили в соавторстве с нейросетями. Традиционно в зале будет белорусский лидер.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Женская красота всегда актуальна, особенно когда такое событие проходит раз в два года - вся страна с нетерпением его ждет. Вы же понимаете, я был на всех прогонах, видел репетиции, наблюдал, как девушки готовятся. У нас действительно прекрасные, красивые и умные девушки, и это великолепно. Это отличный шанс показать всему миру, насколько у нас все здорово и какие белорусские девушки - лучшие".
Элеонора Качаловская, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2023": "В этом сезоне действительно сильнейший набор. Девушки настроены по-боевому: они хотят не просто победить, но и получить опыт, узнать что-то новое. У них горят глаза, есть желание действовать и ради будущего, и чтобы реализовать себя уже сейчас. Честно говоря, это удивительные красавицы, и неслучайно именно они сегодня на этой сцене".
Имя главной красавицы узнаем уже через несколько часов.