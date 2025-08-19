Беларусь собрала мировых экспертов для решения экологических вызовов. 19 августа в Минске стартовала международная выставка ECOLOGY EXPO - 2025.

Это ключевая площадка для обмена передовым опытом и демонстрации достижений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Расскажем, какая главная тема форума в этом году.

Зеленые инновации для устойчивого будущего - девиз нынешнего форума. Технологии - на защите экологии. Когда важно сохранить баланс между социально экономическим развитием и сохранением богатств природы и экологии.

Выставка ECOLOGY EXPO - 2025 - в этот раз-третья по счету. Мероприятие проходит раз в два года и традиционно привлекает внимание международного делового сообщества. Ключевые события программы пройдут с участием зарубежных спикеров и гостей из Бразилии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии и Узбекистана.

Россия представлена как на федеральном, так и на региональном уровне. И с учетом белорусских компаний всего же около 200 сотен участников.

ECOLOGY EXPO - 2025 - это не только витрина инновационных зеленых решений. Деловая насыщенная программа также ожидается у участников - это и открытое заседание Координационного совета по вопросам обращения с отходами, научно-практическая конференция о развитии белорусско-российского сотрудничества в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. Диалоговая площадка будет посвящена вкладу Беларуси в Парижское соглашение.