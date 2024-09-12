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В Минске у памятника "Колокол мира" состоялась общегородская линейка
21 сентября, в Международный день мира, у Колокола мира на площади Независимости в белорусской столице прошла общегородская линейка.
В торжественном мероприятии участие приняли администрация города, представители общественных организаций и религиозных конфессий, школьники.
Космонавт Беларуси Марина Василевская призвала каждого укреплять мир. "Трудитесь, живите на благо своей Родины", - сказала она.
Дмитрий Карань, председатель правления Минского городского отделения Белорусского фонда мира:
"В Минске на сегодняшний день насчитывается 55 школ мира. И сегодня все делегации, представители этих школ мира находятся на этой линейке для того, чтобы своей детской дипломатией, своим миротворчеством, миротворческими проектами сказать свое детское слово".
В этот знаковый день в школах Беларуси проходят тематические уроки, концерты и встречи с ветеранами. Белорусский фонд мира - одна из старейших общественных организаций, в которую входят представители различных национальностей и религиозных конфессий.
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