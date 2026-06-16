В Минске утвердили комплексную инициативу Беларуси по развитию образования и науки в ШОС

Важное для столицы и в целом для страны событие в эти дни проходит в Беларуси. Беларусь принимает 10-е совещание министров образования государств - членов ШОС. Сегодня совещание объединило более 30 представителей государств - членов ШОС. Это министры образования и их заместители, ректоры университетов, сотрудники профильных структур. В мероприятии также принимает участие заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан.

Образование должно быть тесно связано с наукой, инновациями и запросами рынка. Отсюда и задачи, которые стоят перед Университетом ШОС. Сегодня жизненно необходимо развивать инновационное и техническое сотрудничество, реализовывать совместные образовательные и научные проекты. В рамках совещания Беларусь предложила рассмотреть комплексную Минскую инициативу. Она направлена на формирование долгосрочных механизмов сотрудничества государств - членов ШОС в области образования, науки и подготовки кадров. Инициативу единогласно поддержали.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Минская инициатива предполагает не только объединение ранее выработанных механизмов нашего сотрудничества в рамках университета ШОС, научных организаций, но и присоединение к этой инициативе соответствующих производственных и научно-производственных корпораций. Создается замкнутый цикл: от образования и науки к последующей инновации, внедрению результатов в деятельность, которая есть".