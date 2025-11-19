В Минске ввели новые тарифы на платные парковки

Минским автолюбителям нужно внимательно следить за новыми дорожными знаками и синей разметкой. В Минске введены новые тарифы на платные парковки.

Для удобства их разделили на три зоны. Центральная зона охватывает самые востребованные у автомобилистов места, такие как Верхний город, Троицкое предместье и улица Замковая.

Вторая зона ограничивается первым транспортным кольцом, а третья - находится за его пределами. Первые 15 минут пребывания на специально выделенных местах - бесплатны.

Андрей Зырянов, гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"Определены тарифы и зоны, а также ответственность в случае неоплаты или оплаты в неполном размере, т.е. будет предусмотрена дополнительная оплата в размере 1 базовой величины. Сотрудники государственного учреждения парковок столицы, которое определено оператором платных парковок города Минска, уже начали работу по контролю данного направления".