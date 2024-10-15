В Минске высадят более 10 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников

В Минске продолжаются акции по наведению порядка и озеленению. Этой осенью планируют высадить более 10 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников.

К марафону чистоты присоединяются предприятия города и неравнодушные жители. Убирают опавшую листву и высаживают зеленые насаждения. Специалисты ЖКХ помогут организовать работу, а также обеспечат материалом и инвентарем.