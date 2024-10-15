3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске высадят более 10 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников
В Минске продолжаются акции по наведению порядка и озеленению. Этой осенью планируют высадить более 10 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников.
К марафону чистоты присоединяются предприятия города и неравнодушные жители. Убирают опавшую листву и высаживают зеленые насаждения. Специалисты ЖКХ помогут организовать работу, а также обеспечат материалом и инвентарем.
Осенний марафон чистоты продлится в белорусской столице до ноября. Благодаря проекту "Зеленый двор вместе" в Минске уже навели порядок почти в 1,5 тыс. дворов, высадили сотни деревьев и кустарников.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все