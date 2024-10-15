ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске высадят более 10 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников

В Минске продолжаются акции по наведению порядка и озеленению. Этой осенью планируют высадить более 10 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников.

К марафону чистоты присоединяются предприятия города и неравнодушные жители. Убирают опавшую листву и высаживают зеленые насаждения. Специалисты ЖКХ помогут организовать работу, а также обеспечат материалом и инвентарем.

Осенний марафон чистоты продлится в белорусской столице до ноября. Благодаря проекту "Зеленый двор вместе" в Минске уже навели порядок почти в 1,5 тыс. дворов, высадили сотни деревьев и кустарников.

благоустройство

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все