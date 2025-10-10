3.69 BYN
В Минской области работают авиационные классы
Автор:Редакция news.by
В семи учреждениях образования Минской области функционируют инженерные классы авиационной направленности.
Среди них и гимназия Фаниполя. Чтобы попасть в такой класс, школьники прошли серьезный отбор. Здесь на повышенном уровне изучают математику и физику. Также запланированы экскурсии в Академию авиации. А с этого учебного года в программу добавили объединение по интересам авиационной направленности.
Поступать в Академию авиации ученики смогут после 9-го класса. Но желающие остаться в школе смогут продолжить профильное обучение. Также школьники могут претендовать на поступление без экзаменов на авиационный факультет Военной академии. Авиаклассы также открыты в школах Воложина, Молодечно, Столбцов, Солигорска и Смолевичей.