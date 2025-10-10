В Минской области работают авиационные классы

Среди них и гимназия Фаниполя. Чтобы попасть в такой класс, школьники прошли серьезный отбор. Здесь на повышенном уровне изучают математику и физику. Также запланированы экскурсии в Академию авиации. А с этого учебного года в программу добавили объединение по интересам авиационной направленности.