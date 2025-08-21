В Минтруда рассказали, как 1 сентября родителям взять официальный выходной

9 дней осталось до школьных линеек, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, как родителям официально взять выходной на 1 сентября, пишет БЕЛТА.

В министерстве пояснили, что есть несколько вариантов. Один из них - взять отгул, то есть использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы. Такие дни предоставляются за работу в выходные и праздничные дни, а также за сверхурочную работу.

Также родитель может оформить отпуск за свой счет, то есть подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет) либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором или иными локальными нормативными актами организации.

По согласованию с нанимателем отпуск может быть предоставлен по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.

Среди вариантов также есть возможность использовать часть трудового отпуска, который можно делить. Одну из них можно использовать 1 сентября.

Если часть отпуска не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу и согласовать ее предоставление, в том числе внести изменения в график отпусков.