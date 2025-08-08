В Минтруда рассказали о подъемных за переезд в сельскую местность. Узнали, кому и сколько положено

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, кто может рассчитывать на подъемные при переезде на работу в сельскую местность.



В ведомстве пояснили, что рассчитывать на подъемные могут те, кто официально зарегистрирован в службе занятости как безработный, заключил трехсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем о переселении в связи с переездом на работу в другую местность.



Подъемные составляют девять бюджетов прожиточного минимума - сейчас это 4389,48 руб. Выделенной суммой можно распорядиться по своему усмотрению. Но финансовую помощь можно получить только единожды.



При этом те, кто воспользовался поддержкой, обязаны отработать на новом рабочем месте минимум год.