В Могилеве для борьбы с непогодой задействованы более 400 дворников и 60 единиц техники

Могилев также продолжает борьбу с обильным снегопадом. Несмотря на сложные погодные условия, работа по уборке и расчистке города не прекращается. С раннего утра на улицы вышли более 400 дворников коммунальных служб.

Основные усилия сосредоточены на трех ключевых направлениях: расчистка дворовых территорий, уборка остановок общественного транспорта и приведение в порядок пешеходных дорожек.

Как заявляют в городских службах, несмотря на сложную обстановку, ситуация полностью находится под контролем, и работа ведется в плановом режиме.

Сергей Чертков, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:

"Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Задействовано более 60 единиц техники. Сейчас основной упор на расчистку маршрутов общественного транспорта и оперативных служб".