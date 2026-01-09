Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Могилеве для борьбы с непогодой задействованы более 400 дворников и 60 единиц техники

Могилев также продолжает борьбу с обильным снегопадом. Несмотря на сложные погодные условия, работа по уборке и расчистке города не прекращается. С раннего утра на улицы вышли более 400 дворников коммунальных служб.

Основные усилия сосредоточены на трех ключевых направлениях: расчистка дворовых территорий, уборка остановок общественного транспорта и приведение в порядок пешеходных дорожек.

Как заявляют в городских службах, несмотря на сложную обстановку, ситуация полностью находится под контролем, и работа ведется в плановом режиме.

Сергей Чертков, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:

"Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Задействовано более 60 единиц техники. Сейчас основной упор на расчистку маршрутов общественного транспорта и оперативных служб".

Также продолжают работать и спасатели Могилевской области. По данным на 5 утра 9 января, подразделения МЧС выезжали 35 раз для оказания помощи и буксировке. Пострадавших нет. В Министерстве обеспечивается мониторинг оперативной обстановки, силы и средства спасательного ведомства находятся в повышенной готовности к реагированию.

Разделы:

ОбществоМогилевская областьРегионы

Теги:

непогодаМЧСМогилев