В Могилеве открыли электроподстанцию. Как она улучшит жизнь жителей города

Создание комфортных условий для жизни - один из важных приоритетов в развитии регионов Беларуси. Это же касается и строительства необходимой инфраструктуры.

Могилев за годы прирос несколькими микрорайонами, поэтому в городе в торжественной обстановке был запущен проект, который повысит надежность электроснабжения жилых кварталов и социальных объектов, - уникальная для региона электроподстанция.

"Соломинка-2" - такое название получила жилая застройка на севере Могилева. В перспективе здесь будут 5 микрорайонов, а это 1,5 тыс. квартир и 30 тыс. новоселов.

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Когда-то на месте застроек был пустырь, а теперь это площадка для масштабного инфраструктурного проекта. Первые новостройки уже выросли, в том числе здесь есть и арендное жилье. Кстати, все дома здесь "электрические", нового поколения. Рост потребления этого вида энергии вызвал необходимость строительства мощной подстанции, это и стало уникальным для региона проектом.

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Александр Боровский, директор филиала "Могилевские электрические сети" РУП "Могилевэнерго":

"Электроотопление, горячее водоснабжение - все зависит от надежности работы подстанции, поэтому при ее возведении применены самые современные технологии. Подстанция полностью автоматизирована, а информация о состоянии оборудования выводится на пульт диспетчеру".

С заботой о людях - пожалуй, это главная идея проекта, в котором предусмотрена безопасность и экологически чистая энергетика. Кстати, благодаря тому что подстанция закрытого типа, стены не пропускают шум трансформаторов.

Население активно использует электричество. За 2024 год это 880 млн кВт/ч. И это на 34 % больше, чем в 2023 году. Поэтому можно сказать, что тренд на увеличение электропотребления в стране сохраняется. Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси

Помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко обратил внимание, что объявленная Александром Лукашенко пятилетка качества - это более широкое понятие, чем просто улучшение качества того или иного продукта. Президент сказал, что это, в первую очередь, улучшение качества жизни белорусов.

Кстати, вместе со строительством важного для жилой застройки объекта здесь комплексно подошли и к модернизации всей энергетической сферы - проложены свыше 4 км новых линий. С учетом всех преобразований стоимость проекта составила 48 млн белорусских рублей госинвестиций.

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома: "Это перспективный новый район. Только в нем предусмотрено строительство 710 тыс. кв. м жилья, 4 школ, 8 детских садов".