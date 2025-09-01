В Могилеве после масштабного капремонта торжественно открылась гимназия № 3

В Могилеве в День знаний после масштабного капитального ремонта торжественно открылась гимназия № 3 - одна из старейших альма-матер региона.

На здании обновлен фасад, рядом оборудована спортивная площадка, в классы завезена техника и мебель. Созданы все условия для учебы и всестороннего развития учащихся. От облиполкома передан сертификат на игровой и спортивный инвентарь.

Вероника Ткачева, директор гимназии № 3 г. Могилева:

"Наше здание приобрело новую жизнь и стало местом более уютным, комфортным и светлым для наших детей. В этом учебном году мы принимаем более 1100 учащихся. Первый раз в первый класс к нам приходят 96 первоклассников".

Новый учебный год в Могилевском регионе стартовал для более чем 114 тыс. школьников. По традиции торжественные линейки прошли во всех 312 учреждениях общего среднего образования.

Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:

"Многое сделали для укрепления материально-технической базы - 25 млн рублей выделено на ремонты, покупку нового оборудования. Поэтому можно смело сказать, что мы готовы к новому учебному году. Настроение тоже у всех праздничное, а значит все будет хорошо".