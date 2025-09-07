В Могилеве состоялось первое заседание комиссии ПС по сохранению исторической памяти

Могилев в эти дни принимает форум Союзного государства. Молодые депутаты, парламентарии, ученые и общественники из разных уголков Беларуси и России предлагают свои проекты и обсуждают стратегию развития молодежного движения в двух странах.

7 сентября главной локацией стал мемориальный комплекс "Буйничское поле".

На территории "Буйничского поля" в июле 1941 года произошел самый ожесточенный бой с танковыми частями вермахта. Здесь же участники форума Союзного государства уже возложили цветы. Кстати, именно Могилев нередко называли "отцом Сталинграда". На его территории был получен опыт, который позже использовали при обороне Сталинграда.

Добавим, что в Музее Славы Могилевщины впервые проходит заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти - это было поручение президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Зампредседателя Парламентского собрания союза Беларуси и России Иван Мельников заявил, что основная задача комиссии состоит в том, чтобы консолидировать общественные, политические силы, научные сообщества вокруг проектов, связанных с защитой памяти о Великой Отечественной войне, о подвигах героев во Второй мировой войне.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Поскольку мероприятия проходят в рамках молодежного форума, то это подчеркивает связь поколений. Сегодня гибридная война, агрессивная политика коллективного Запада направлена на подрыв устоев, основ и направлена на молодежь. И если мы не будем говорить с ней и рассказывать им о тех людях, которые отдали свою жизнь, жертвовали собой во имя будущих поколений, то значит, кто-то будет говорить что-то другое. А этого мы допустить не должны".