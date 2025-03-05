В Мозыре 4-летний мальчик выпал из окна девятого этажа, от полученных травм ребенок скончался

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В Мозыре мальчик выпал из окна девятого этажа, ребенок погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Трагедия произошла вечером 4 марта. Мама уснула, а ее 4-летний сын, открыв окно, упал вниз с высоты девятого этажа. От полученных травм мальчик скончался.

Отсутствие ребенка заметил старший брат погибшего и разбудил маму.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента будут установлены Мозырским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.