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В Мозыре 4-летний мальчик выпал из окна девятого этажа, от полученных травм ребенок скончался
В Мозыре мальчик выпал из окна девятого этажа, ребенок погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.
Трагедия произошла вечером 4 марта. Мама уснула, а ее 4-летний сын, открыв окно, упал вниз с высоты девятого этажа. От полученных травм мальчик скончался.
Отсутствие ребенка заметил старший брат погибшего и разбудил маму.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента будут установлены Мозырским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.
Следственный комитет напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время, оборудуйте все окна в квартире специальными запирающими устройствами и используйте их по назначению, расскажите детям об элементарных правилах безопасности.