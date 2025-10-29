3.70 BYN
В МВД рассказали, что мошенники используют новые схемы с применением технологии NFC
О новой схеме мошенников с применением технологии NFC рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В милицию обратился 31-летний минчанин, ставший жертвой аферистов. Ему на городской телефон позвонили якобы сотрудники Белтелекома и под предлогом продления договора узнали паспортные данные. Позже лжепредставитель Нацбанка убедил его установить приложение и поднести банковскую карту к телефону с функцией NFC, после чего со счета списали около 45 тыс. белорусских рублей. Затем потерпевшего убедили оформить кредиты на 155 тыс. рублей и передать деньги курьеру, который представился инкассатором.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В МВД предупредили, что мошенники используют новые схемы с применением технологии NFC, получая доступ к карте и списывая все деньги со счета, а также напомнили, что правоохранители и работники банков никогда не просят граждан прикладывать карту к смартфону, вводить PIN-код или устанавливать сторонние приложения. Если неизвестные требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию.