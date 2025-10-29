В МВД рассказали, что мошенники используют новые схемы с применением технологии NFC

О новой схеме мошенников с применением технологии NFC рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В милицию обратился 31-летний минчанин, ставший жертвой аферистов. Ему на городской телефон позвонили якобы сотрудники Белтелекома и под предлогом продления договора узнали паспортные данные. Позже лжепредставитель Нацбанка убедил его установить приложение и поднести банковскую карту к телефону с функцией NFC, после чего со счета списали около 45 тыс. белорусских рублей. Затем потерпевшего убедили оформить кредиты на 155 тыс. рублей и передать деньги курьеру, который представился инкассатором.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.