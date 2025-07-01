В начале июля в Беларусь, наконец-то, придет долгожданное тепло

Синоптик Белгидромета рассказала, какая погода ожидает белорусов в первую неделю июля. Об этом пишет агентство "Минск-Новости".

"Уже с 1 июля над территорией Беларуси сформируется область повышенного атмосферного давления, а значит, дожди постепенно прекращаются, и солнца будет все больше, - отметила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко. - Температура воздуха закономерно начнет повышаться. Во вторник термометры покажут от +19 °C по северо-востоку страны до +27 °C по юго-западу. В среду, 2 июля, будет еще теплее - +22… +29 °C, а в юго-западных областях до +30… +32 °C".

В четверг, 3 июля, днем обещают +23… +29 °C, в западных и южных регионах и вовсе до +30… +34 °C.

"Такие высокие температуры являются критерием неблагоприятного гидрометеорологического явления, поэтому тем, кто плохо переносит жару, советуем не находиться на солнце, обязательно брать с собой воду и необходимые лекарства, если таковые назначены врачом", - подчеркнула Т. Четырко.

Что касается июня 2025-го, то из 30 дней 22 шли дожди, от умеренных до сильных. Прошедшие выходные и вовсе запомнились шквалистыми ветрами, порывы которых доходили до 15–20 м/с.