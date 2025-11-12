Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В некоторых домах Минска вода в кранах может позеленеть

Зеленая вода из кранов не причина для волнения. Так утверждают специалисты Минских тепловых сетей.

Для проверки давления в оборудовании для нагрева воды и в целом в системе подземных коммуникаций на подстанциях в четырех районах белорусской столицы специалисты окрасили воду в зеленый цвет. Это безопасно для здоровья человека. При появлении такой воды в квартире надо обратиться в службу 115.бел. Специалисты оперативно проведут ремонт оборудования.

В 2025 году специалисты теплосетей после детального мониторинга выявили и ликвидировали на 100 повреждений меньше, чем годом ранее. Это значит, что система становится более устойчивой к перепадам температуры.

Разделы:

ОбществоЭкология

Теги:

водоснабжениевода