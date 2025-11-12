3.67 BYN
В некоторых домах Минска вода в кранах может позеленеть
Автор:Редакция news.by
Зеленая вода из кранов не причина для волнения. Так утверждают специалисты Минских тепловых сетей.
Для проверки давления в оборудовании для нагрева воды и в целом в системе подземных коммуникаций на подстанциях в четырех районах белорусской столицы специалисты окрасили воду в зеленый цвет. Это безопасно для здоровья человека. При появлении такой воды в квартире надо обратиться в службу 115.бел. Специалисты оперативно проведут ремонт оборудования.
В 2025 году специалисты теплосетей после детального мониторинга выявили и ликвидировали на 100 повреждений меньше, чем годом ранее. Это значит, что система становится более устойчивой к перепадам температуры.