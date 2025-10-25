В Орше на субботнике работали над благоустройством будущего сквера трудовой славы

Объектом № 1 республиканского субботника в Орше стало благоустройство будущего сквера, где возводится стела "Орша - город трудовой славы. 1941-1945 годы". Орша и Барановичи удостоены этого звания за большой вклад в Великую Победу. После войны в Орше удалось в сжатые сроки восстановить работу железнодорожного узла, промышленных предприятий. К слову, именно здесь в 1946 году был получен первый в СССР миллион квадратных метров льноволокна.