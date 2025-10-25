3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Орше на субботнике работали над благоустройством будущего сквера трудовой славы
Автор:Редакция news.by
Объектом № 1 республиканского субботника в Орше стало благоустройство будущего сквера, где возводится стела "Орша - город трудовой славы. 1941-1945 годы". Орша и Барановичи удостоены этого звания за большой вклад в Великую Победу. После войны в Орше удалось в сжатые сроки восстановить работу железнодорожного узла, промышленных предприятий. К слову, именно здесь в 1946 году был получен первый в СССР миллион квадратных метров льноволокна.
Реализация этого проекта началась еще летом. Уже заложены коммуникации для освещения, установлена 9-метровая стела и декоративно-подпорные стенки вдоль дорожек.