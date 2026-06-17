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В Орше встретили агитационный поезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!"
Агитпоезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!" прибыл из России в Беларусь. Первой остановкой по пути следования в Брест стала Орша. На привокзальной площади города звучали песни военных лет, можно было посетить тематические вагоны.
Отметим, что во время Великой Отечественной в Орше развернулось подпольное и партизанское движение. 17 июня участники акции возложили цветы к памятнику легендарному комбригу Константину Заслонову.
Олег Мосеев, замначальника Главного военно-политического управления ВС России:
"Данную акцию мы проводили 10 лет в России по регионам. В 2026 году руководство Министерства обороны Беларуси поддержало, теперь все проводится в международном формате. Заложена интересная программа об освобождении Брестской крепости".
Следующая остановка тематического поезда - "Барановичи-Полесские". Финальной точкой станет Брест. В Брестской крепости пройдет ритуал взятия частицы Вечного огня, который доставят в Центральный парк Вооруженных сил России "Патриот". Также состоится обмен капсулами с посланием ветеранов из Беларуси и России для молодежи.