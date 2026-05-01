В парке Победы можно увидеть выставку о 22 белорусках - Героях Соцтруда

1 мая белорусы отмечают Праздник труда. Масштабная площадка развернулась в Минске в парке Победы.

Уже у входа гостей встречает знаковая выставка. Экспозиция рассказывает о 22 белорусках - Героях Социалистического Труда. Наши женщины посвятили жизнь работе в полях, цехах и на стройках. Своим самоотверженным трудом они буквально создавали эпоху.

Также свои лучшие достижения, новые разработки, мастерство и творчество представляют 15 отраслевых профсоюзов. Здесь работают интерактивные площадки, проходят спортивные состязания, конкурсы и мастер-классы.

На главной сцене в парке Победы проходит чествование трудовых династий со всей страны. Это семьи, которые сплотила любовь к общему делу и профессии.