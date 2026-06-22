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В Пекине прокомментировали атаку ВСУ на белорусский автобус
Автор:Редакция news.by
Атаку ВСУ в отношении автобуса с белорусскими детьми прокомментировали в Министерстве иностранных дел Китая. Пекин осуждает любые нападения на мирных жителей.
Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:
"Китай осуждает любые нападения на мирных жителей и призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, прекратить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Китай считает, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса".
Китай призывает все стороны способствовать скорейшей деэскалации и создавать условия для возобновления прямых диалогов и переговоров.