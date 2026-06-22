В Пекине прокомментировали атаку ВСУ на белорусский автобус

Атаку ВСУ в отношении автобуса с белорусскими детьми прокомментировали в Министерстве иностранных дел Китая. Пекин осуждает любые нападения на мирных жителей.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"Китай осуждает любые нападения на мирных жителей и призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, прекратить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Китай считает, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса".