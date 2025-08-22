В пункте пропуска "Каменный Лог" организован подвоз продуктов из-за большой очереди автомобилей

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18cfae1-339c-469c-8788-368133f027b0/conversions/28f9d458-77c7-49b1-871d-2d0e676f440d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18cfae1-339c-469c-8788-368133f027b0/conversions/28f9d458-77c7-49b1-871d-2d0e676f440d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18cfae1-339c-469c-8788-368133f027b0/conversions/28f9d458-77c7-49b1-871d-2d0e676f440d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b18cfae1-339c-469c-8788-368133f027b0/conversions/28f9d458-77c7-49b1-871d-2d0e676f440d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

В пункте пропуска "Каменный Лог", где образовалась большая очередь легковых автомобилей из-за действий литовской стороны, организован подвоз продуктов и промышленных товаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облисполкома.

Увеличение очереди произошло по причине несоблюдения литовской стороной нормы пропуска транспортных средств.

Для оказания людям помощи и улучшения условий ожидания власти организовали ежесуточный подвоз продуктов питания и промтоваров автолавкой. Кроме того, здесь работают кафе и агроусадьба. Организовано дежурство медработников, установлены дополнительные мусорные контейнеры, проводится регулярная уборка территории.