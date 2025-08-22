3.70 BYN
В пункте пропуска "Каменный Лог" организован подвоз продуктов из-за большой очереди автомобилей
В пункте пропуска "Каменный Лог", где образовалась большая очередь легковых автомобилей из-за действий литовской стороны, организован подвоз продуктов и промышленных товаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облисполкома.
Увеличение очереди произошло по причине несоблюдения литовской стороной нормы пропуска транспортных средств.
Для оказания людям помощи и улучшения условий ожидания власти организовали ежесуточный подвоз продуктов питания и промтоваров автолавкой. Кроме того, здесь работают кафе и агроусадьба. Организовано дежурство медработников, установлены дополнительные мусорные контейнеры, проводится регулярная уборка территории.
Сейчас напряженность проблемы снизилась, но вопрос находится на постоянном контроле органов власти Ошмянского района.