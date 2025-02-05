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В работе кол-центра "Белавиа" возникли неполадки

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В работе кол-центра "Белавиа" возникли неполадки из-за неисправности оборудования провайдера, они устраняются. Об этом сообщает БЕЛТА.

Из-за неисправности оборудования провайдера услуг связь с кол-центром "Белавиа" временно недоступна. Устранение технической проблемы займет ориентировочно 40 минут.

"Белавиа" приносит извинения за неудобства.

Белавиа