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В работе кол-центра "Белавиа" возникли неполадки
В работе кол-центра "Белавиа" возникли неполадки из-за неисправности оборудования провайдера, они устраняются. Об этом сообщает БЕЛТА.
Из-за неисправности оборудования провайдера услуг связь с кол-центром "Белавиа" временно недоступна. Устранение технической проблемы займет ориентировочно 40 минут.
"Белавиа" приносит извинения за неудобства.