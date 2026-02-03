В РНПЦ "Кардиология" специалисты из Китая представили инновации в лечении коронарных артерий

В Беларуси стремительно развивается современная кардиология. Количество высокотехнологичных операций растет из года в год. Важную роль играет и международный обмен опытом. Китайские коллеги представили свои инновации в лечении сердечно сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются самыми распространенными для жителей разных стран, в частности Беларуси. Их профилактике и лечению у нас в стране уделяется особое внимание. В Республиканском научно-практическом центре "Кардиология" лечат от самых тяжелых пациентов. Их истории - наглядный пример того, как далеко шагнула медицина. Высокие результаты - это не только современное оборудование, но и постоянное совершенствование профессиональных навыков. Так, новые клинические методики по лечению коронарных артерий представили коллеги из Китая.

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9562323f-14bc-4e2e-9e98-ad7bc569f4ce/conversions/d8ca687d-fb76-41eb-8fcc-b4c55cc6d969-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9562323f-14bc-4e2e-9e98-ad7bc569f4ce/conversions/d8ca687d-fb76-41eb-8fcc-b4c55cc6d969-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9562323f-14bc-4e2e-9e98-ad7bc569f4ce/conversions/d8ca687d-fb76-41eb-8fcc-b4c55cc6d969-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9562323f-14bc-4e2e-9e98-ad7bc569f4ce/conversions/d8ca687d-fb76-41eb-8fcc-b4c55cc6d969-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология": "В данном случае мы говорим о той технологии, которая позволяет разрушать кальцинированные бляшки - это камни, которые невозможно устранить при использовании стандартных методов лечения. Стентирование представляет собой отдельный вариант лечения. У части пациентов идет выраженное кальцинирование атеросклеротической бляшки. Атеросклеротическая бляшка - это образование, которое формируется, как правило, вследствие высокого уровня холестерина у человека в сосудах".

Валерий Стельмашок, завотделом интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a17e3b3f-fd5e-47b4-a22e-ac67f27c6217/conversions/a553ee4b-60c7-4599-b56f-ca0f83270a03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a17e3b3f-fd5e-47b4-a22e-ac67f27c6217/conversions/a553ee4b-60c7-4599-b56f-ca0f83270a03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a17e3b3f-fd5e-47b4-a22e-ac67f27c6217/conversions/a553ee4b-60c7-4599-b56f-ca0f83270a03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a17e3b3f-fd5e-47b4-a22e-ac67f27c6217/conversions/a553ee4b-60c7-4599-b56f-ca0f83270a03-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Стельмашок, завотделом интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология": "Идея наша была изучить все возможности методики, исходя из анатомических особенностей поражения коронарного русла. Мы должны были взять непростого пациента, не с простым характером поражения. Ему можно сделать операцию стандартными способами. А это тот пул пациентов, для которых какие-то стандартные пути решения не дают того решения, на которое мы нацелены".