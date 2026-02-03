3.73 BYN
В РНПЦ "Кардиология" специалисты из Китая представили инновации в лечении коронарных артерий
В Беларуси стремительно развивается современная кардиология. Количество высокотехнологичных операций растет из года в год. Важную роль играет и международный обмен опытом. Китайские коллеги представили свои инновации в лечении сердечно сосудистых заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются самыми распространенными для жителей разных стран, в частности Беларуси. Их профилактике и лечению у нас в стране уделяется особое внимание. В Республиканском научно-практическом центре "Кардиология" лечат от самых тяжелых пациентов. Их истории - наглядный пример того, как далеко шагнула медицина. Высокие результаты - это не только современное оборудование, но и постоянное совершенствование профессиональных навыков. Так, новые клинические методики по лечению коронарных артерий представили коллеги из Китая.
Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология": "В данном случае мы говорим о той технологии, которая позволяет разрушать кальцинированные бляшки - это камни, которые невозможно устранить при использовании стандартных методов лечения. Стентирование представляет собой отдельный вариант лечения. У части пациентов идет выраженное кальцинирование атеросклеротической бляшки. Атеросклеротическая бляшка - это образование, которое формируется, как правило, вследствие высокого уровня холестерина у человека в сосудах".
Валерий Стельмашок, завотделом интервенционной кардиологии РНПЦ "Кардиология": "Идея наша была изучить все возможности методики, исходя из анатомических особенностей поражения коронарного русла. Мы должны были взять непростого пациента, не с простым характером поражения. Ему можно сделать операцию стандартными способами. А это тот пул пациентов, для которых какие-то стандартные пути решения не дают того решения, на которое мы нацелены".
В Минске успешно завершены операции по трансплантации сердца. Два донорских органа были доставлены на вертолетах из отдаленных регионов страны. Это позволило провести операцию вовремя. Всего же за 2025 год было проведено свыше 500 вмешательств. Это абсолютный рекорд за всю историю существования белорусской трансплантологии.