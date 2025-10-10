3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В семи школах и гимназиях Минской области открыты классы авиационной направленности
Автор:Редакция news.by
Путь к мечте со школьной скамьи. В семи учреждениях образования Минской области работают инженерные классы авиационной направленности.
Среди них и гимназия Фаниполя. Чтобы попасть в такой класс, школьники прошли серьезный отбор. Здесь на повышенном уровне изучают математику и физику. Также запланированы экскурсии в Академию авиации. А с этого учебного года в программу добавили объединение по интересам авианаправленности.
Поступать в Академию авиации ученики смогут после 9 класса. Но желающие остаться в школе смогут продолжить профильное обучение. Авиаклассы также открыты в школах Воложина, Молодечно, Столбцов, Солигорска и Смолевичей.